Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Северная столица на протяжении трех последних недель находится на плато по заболеваемости COVID-19 как среди взрослых, так и детей. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Дмитрий Лисовец

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По словам чиновника, число госпитализированных в течение трех недель колеблется на уровне 5%.

«Отрадно, что число пациентов, которые болеют тяжело — уменьшается. Какое-то время назад фиксировали цифры числа умерших ежедневно более 80 человек в сутки, за минувший день — 49. Доля тяжелых пациентов, хотя и остается большой, но число неблагоприятных исходов уменьшается», — заметил Лисовец.

Он уточнил, что в течение зимнего периода воздушно-капельные инфекции распространяются наиболее активно.

«Я думаю, что до Нового года и в январе ежедневно будет фиксироваться 2−2,5 тыс. инфицированных. Я буду рад ошибиться, но думаю, что ситуация будет такой. А для того чтобы не допустить дальнейшего роста и надеяться на дальнейшее снижение — нужна вакцинация», — подытожил Лисовец.