Тирана, 8 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 2793 человек выявили 393 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 539. Об этом сообщило вечером 7 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

fingalo Банк Албании, Тирана

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 202 295 случаев заражения коронавирусом, 192 967 человек излечились, скончались 3122 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 6206, из них около половины — 3146 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 151 пациент. Отмечается стабилизация ситуации.