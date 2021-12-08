Берлин, 8 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. За последние 24 часа на территории Германии от COVID-19 и связанных с ним последствий умерло 527 пациентов и этом впервые с февраля, когда за сутки от нового заболевания скончалось свыше 500 человек. Об этом 8 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По информации института, в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране стало составлять 104 047.

Также указывается, что за сутки в Германии выявили 69 601 нового заразившегося SARS-CoV-2 и потому их общее число за все время пандемии составило 6 291 621.

Кроме того, отмечается, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились свыше 5,255 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из университета Гонконга опубликовали первое изображение штамма коронавируса «Омикрон», полученное при помощи электронного микроскопа.