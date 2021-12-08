Вашингтон, 8 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Прямые и откровенные заявления президента США Джо Байдена должны поменять «расчёты» его российского коллеги Владимира Путина в отношении Украины, полагает американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом дипломат заявил на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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По словам Блинкена, Байден «очень прямолинейно, откровенно» рассказал Путину во время переговоров 7 декабря о своей озабоченности из-за ситуации вокруг Украины. Он предупредил российскую сторону о последствиях в случае возможного «вторжения».

«И я надеюсь, что, основываясь на этом разговоре, и то, что было сказано прямо и ясно президентом, повлияет на дальнейшие расчёты президента Путина», — приводит слова Блинкена «Интерфакс».

Госсекретарь не стал подробнее говорить о возможных мерах в отношении России, отметив лишь, что это «экономические меры с высокой отдачей». Он также не исключил возможного расширения военной помощи Украине, заявил, что «двери НАТО остаются открытыми» для других стран, а также назвал Россию «в основном» ответственной за отсутствие полного выполнения Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден во время переговоров с Путиным по видеосвязи заявил, что США и их союзники очень озабочены усилением российских войск вблизи Украины. Если произойдёт военная эскалация, Вашингтон отреагирует жёсткими экономическими и прочими мерами.

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