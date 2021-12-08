Вашингтон, 8 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Вашингтон не считает, что Россия приняла решение о нападении на Украину. Об этом 7 декабря заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

Джейк Салливан

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

«Мы все еще не считаем, что президент (России Владимир) Путин принял решение (о якобы «вторжении» на Украину — ред.)», — сказал он по итогам состоявшегося российско-американского саммита в формате видеосвязи.

При этом Салливан уточнил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров рассказал российскому лидер о последствиях, каковые будут в случае якобы возможного «вторжения» России на Украину и о том, как Москва может этого избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов предпримут все необходимые усилия для того, чтобы не допустить захвата Тайваня Китаем.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.