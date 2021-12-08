Вашингтон, 8 декабря, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Ситуация со штаммом коронавируса «Омикрон», который обнаружили в конце ноября на юге Африки, повышает вероятность снижения спроса на нефть в краткосрочной перспективе. Об этом говорится в отчете, опубликованном 7 декабря на сайте управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Специалисты ведомства отмечают, что ранее из-за новостей о новой разновидности SARS-CoV-2 котировки нефтяной марки Brent упали с $82 до уровня ниже $70 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря EIA повысило прогноз по средним темпам нефтедобычи в США в 2021 году с 11,13 млн баррелей до 11,18 млн баррелей в сутки.