Нью-Йорк, США, 8 декабря, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила заявление по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря вечером, по ситуации на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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"Мы призываем все соответствующие стороны и впредь сосредотачиваться на урегулировании разногласий посредством диалога на всех уровнях, на деэскалации напряжённости и сохранении мира в регионе», — говорится в заявлении.

Также в нем напоминается, что стороны ответственны за решение кризиса мирным способом и в соответствии с Минскими договоренностями.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты и Россия находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с тем, что постоянно появляются новые российские разработки.