Екатеринбург, , 08:19 — REGNUM Свердловское Заксобрание направило в Госдуму решение о поддержке проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ранее подготовленный правительством РФ. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Уральские депутаты также направили в нижнюю палату Федерального Собрания предложения по корректировке поправок. Так, они предлагают предусмотреть возможность получения QR-кода теми гражданами, которые имеют достаточное количество антител к коронавирусу, а также теми, кто привит иностранными вакцинами. Кроме того, есть предложение разрешить использование медицинских документов, указанных в абзаце втором пункта 2 статьи 311 закона, для допуска иностранцев и лиц без гражданства в случае отсутствия у них регистрации на портале госуслуг. и определить порядок выдачи данных документов. Эта мера позволит предотвращать скопления граждан в многофункциональных центрах.

QR-код

Mos.ru Е. Самарин

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Как сообщало ИА REGNUM, федеральную инициативу Заксобрание рассмотрело 7 декабря.