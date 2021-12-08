Омск, 8 декабря, 2021, 07:48 — ИА Регнум. Днём 8 декабря в Омской области ожидается −15…−20 °С, местами до — 25 °C. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

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Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с. Прогнозируется погода без существенных осадков, местами изморозь. На дорогах гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд регионов до конца рабочей недели окажется в эпицентре аномального холода.

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