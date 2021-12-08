Лондон, 8 декабря, 2021, 07:25 — ИА Регнум. Необычная сыпь проявлялась у детей, заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» в Великобритании. Об этом 8 декабря рассказал британский врач Дэвид Ллойд в эфире Sky News.

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Медик пояснил, что существуют различия в симптомах у детей и у взрослых, заразившихся штаммом «Омикрон». Кроме усталости, потери аппетита, головной боли, у детей часто фиксируются высыпания. При этом специалист уточнил, что у 15% детей, заразившихся «Омикроном», появляется очень характерная сыпь необычного вида. При этом заострять внимание на особенностях сыпи врач не стал.

Кроме того, Ллойд отметил, что о новом штамме коронавируса пока известно довольно мало, чтобы уже делать выводы. Специалист призвал всех набраться терпения и выразил надежду на то, что вирус окажется «не таким смертоносным, как штамм «Дельта».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам российского иммунолога, штамм «Омикрон» способен вызывать пневмонию вдвое быстрее, в сравнении с другими вариантами коронавируса.