Москва, 8 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Коронавирус со штаммом «Омикрон» способен вызывать пневмонию в два-три раза быстрее в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2, заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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По словам вирусолога, это свойство обусловлено заменами фрагментов в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека. Таким образом, новый штамм ускоряет взаимодействие вируса с эпителием лёгких, поражая дыхательные органы в течение 3−5 дней.

«При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10−11 дней… Сейчас это 3−5 дней», — сказал Семенов в интервью «Известиям».

Он добавил, что такое положение дел вызывает тревогу.

Ранее учёный из Ботсванско-Гарвардского института СПИДа Сикхулиле Мойо сообщил, что новая мутация SARS-CoV-2 могла произойти в организме пациента с ослабленным иммунитетом.