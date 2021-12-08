Москва, 8 декабря, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В среду, 8 декабря, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, гололедица, температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве

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В ночь на 9 декабря в Москве облачно с прояснениями, небольшой снег, гололедица. Температура воздуха −12… −10 °C.

Ветер северный 5−10 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −9… −4 °C днём. Ночью — −15… −10 °C.

В четверг, 9 декабря, днём в столице ожидается −12… −10 °C, по области −15… −10 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −19… −14 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, снегопад в Москве во вторник, 7 декабря, оказался самым сильным за последние 72 года, в отдельных районах столицы выпало до 12 миллиметров осадков.