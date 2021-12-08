Вашингтон, 8 декабря, 2021, 06:18 — ИА Регнум. У американской стороны есть основания полагать, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР «в качестве проекта своего наследия», заявила 7 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Kremlin.ru Владимир Путин

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"Обеспокоенность заключается в том, что он в качестве проекта своего наследия на самом деле стремится воссоздать Советский Союз», — сказала она.

По мнению Нуланд, Кремль рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния, поэтому США вправе говорить о единстве со своими партнёрами и союзниками по НАТО, чтобы не допустить описанного сценария. «Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — заявила заместитель госсекретаря.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что антироссийские санкции США, по мнению Нуланд, не могут в достаточной мере сдержать Россию — так, как это хотелось бы политикам в Вашингтоне.