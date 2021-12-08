Тегеран, 8 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. 7 декабря министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 130 356, причем 79 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 79 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 130 356», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 3514 новых случаев заражения COVID-19, при этом 584 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 936 975 пациентов из общего числа 6 141 335 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3213 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 58 294 787 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции. 48 545 362 человека на данный момент сделали вторую прививку.