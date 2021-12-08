Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Соединённые Штаты и Россия находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с тем, что постоянно появляются новые российские разработки, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года Celebsimg.com

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Нуланд объяснила, что новые попытки вернуться к переговорам связаны с созданием в России «современных видов вооружений, таких как гиперзвуковые, которые находятся за рамками любого режима контроля над вооружениями». В настоящее время США хотят «уменьшить угрозу от этого оружия», добавила она.

Достижение договорённостей по этому вопросу осложняется также тем, что Россия «продолжает создавать все больше систем средней дальности и ядерные средства малой дальности» и успешно конкурирует с США «в наращивании своих обычных сил дальнего действия».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что президент США Джо Байден заинтересован в стабилизации российско-американских отношений. Об этом Виктория Нуланд сообщила после переговоров президентов США и России, которые состоялись 7 декабря 2021 года.

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