Москва, 8 декабря, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не обсуждали тему, связанную с отправкой российских войск на Украину, и приписываемую России «угрозу вторжения», заявил 7 декабря журналистам помощник президента РФ ЮрийУшаков.

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«Об этом даже речь не шла», — сказал он и подчеркнул, «что это какое-то вторжение, об этом не было речи».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Владимир Путин переговоров с Джо Байденом, которые прошли 7 декабря в формате закрытой видеоконференции, заявил о бесполезности санкций. По словам Ушакова, российский лидер на переговорах заявил, что санкции не дают положительного эффекта и для самих США.