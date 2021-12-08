Вашингтон, 8 декабря, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Президент США заинтересован в стабилизации российско-американских отношений, несмотря на рост напряжённости между Россией и Соединёнными Штатами в последнее время, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

(сс) Ssturner71 Виктория Нуланд

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«Говоря в более широком плане, президент Байден продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые американо-российские отношения отвечают интересам обеих стран», — сказала она.

Нуланд отметила, что в настоящее время сохраняются разногласия Белого дома с Кремлём по широкому кругу вопросов, однако «Байден затрагивал и продолжит затрагивать» все спорные темы в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись 7 декабря, Нуланд заявила, что Белый дом выступает за преодоление напряжённости вокруг Украины исключительно дипломатическим путём и готова поддержать активизацию минского процесса.