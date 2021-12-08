Вашингтон, 8 декабря, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Белый дом выступает за преодоление напряжённости вокруг Украины исключительно дипломатическим путём и готов поддержать активизацию минского процесса, «если стороны будут это приветствовать». Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 7 декабря в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях о российско-американских отношениях.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

По её словам, «никто из нас не ищет конфронтации или кризиса», а наилучшим путём прекращения конфликта в Донбассе и урегулирования других претензий по-прежнему остаётся дипломатия.

Виктория Нуланд «Минские соглашения являются самой лучшей основой для переговоров, и США готовы поддержать возобновление этих усилий, если стороны будут это приветствовать».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден планирует обсудить с будущим канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию с «Северным потоком — 2» и Украиной.

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