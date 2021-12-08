Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Власти Соединенных Штатов призывают Россию урегулировать через дипломатию все проблемы с Украиной, о чем американские представители на всех уровнях ведут диалог с Москвой, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд в письменном заявлении для Сената.

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«Мы взаимодействуем с Россией на всех уровнях, чтобы призвать Москву отступить и урегулировать любые проблемы с Украиной или трансатлантическим сообществом через дипломатию», — заявила она.

Нуланд добавила, что США и их союзники по НАТО продолжают призывать Россию к диалогу с Украиной. При этом она считает, что Москва должна «снизить напряженность» и отвести войск, якобы сосредоточенные на границе. В противном случае Нуланд пригрозила России новыми санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Белого дома США Джо Байден уведомил союзников в Евросоюзе о проведенных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечалось, что Вашингтон и его союзники договорились скоординироваться для давления на Россию по украинскому вопросу.

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