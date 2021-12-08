Кейптаун, 8 декабря, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Вакцина от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech предоставляет лишь частичную защиту от штамма «Омикрон». Об этом 7 декабря сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным исследований Африканского исследовательского института здравоохранения в ЮАР, было установлено, что штамм «Омикрон» может частично избегать действия вакцины Pfizer/BioNTech. Учёные уточнили, что бустерная доза вакцины может обеспечить дополнительную защиту.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Всемирной Организации здравоохранения, штамм коронавируса «Омикрон» был выявлен в 57 странах мира. При этом в странах на юге Африки наблюдается стремительный рост числа подтверждённых случаев заражения данным штаммом. Однако в ВОЗ подчеркнули, что такая ситуация может быть обусловлена увеличением числа тестирований в регионе в связи с появлением новой разновидности коронавируса.