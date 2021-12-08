Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 03:18 — ИА Регнум. В Ростовской области 8 декабря будет тёплая, но ветреная погода. Такой прогноз дали донские синоптики.

Ветер

Следите за развитием событий в трансляции: «Ураганы, штормы, метели: непогода в России и мире — все новости»

По информации Ростовского гидрометцентра, на Дону местами ожидается небольшой дождь, ночью и утром — туман. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, местами возможны порывы до 15−18 метров в секунду.

В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до нулевой отметки, днём потеплеет до + 5…+10 градусов, в южных районах — до +14 градусов.