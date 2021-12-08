Москва, 8 декабря, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Создатель первой зарегистрированной вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») — ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России» объявил многомиллионный аукцион. В рамках него будет выбран исполнитель, который должен организовать и провести первую и вторую фазы клинических испытаний вакцины для профилактики COVID-19 на основе VLP в возрастной группе от 18 до 55 лет. Победителя определят 14 декабря 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

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Максимальная цена контракта — 141 629 127 рублей. Работу победитель должен завершить до 20 декабря 2022 года.

В документации уточняется, что всего необходимо 360 добровольцев на первую фазу и 560 — на вторую. В составе стоимости указана оплата «труда» добровольцев — по 10 тыс. рублей.

По результатам исследования планируется подготовить пакет документов для предоставления их в Минздрав РФ — для оформления регистрационного удостоверения.

Напомним, глава НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург входит в число авторов вакцины «Спутник V». За первый год пандемии он нарастил свои доходы с 7,7 до 18,3 млн рублей. Рост декларируемого дохода произошёл и у другого участника авторского коллектива — заместителя главы Центра Гамалеи Дениса Логунова (до 37 млн рублей).

Гинцбург ранее заявил, что нужно быстрее вводить QR-коды и «с их помощью жестко разграничивать возможности общения вакцинированных и невакцинированных».

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