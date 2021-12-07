Вашингтон, 8 декабря, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден заявил в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что США предоставят дополнительную военную помощь Украине и укрепят восточный флаг НАТО в случае, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам саммита двух государств, проходившем в формате видеоконференции 7 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО и Украина

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Вместе с тем Байден отметил, что существует дипломатический путь решения конфликта и Вашингтон готов поддержать Минские соглашения для урегулирования ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Белый дом распространил информацию о том, что Джо Байден на переговорах с Владимиром Путиным объявил, что США и ЕС могут ввести антироссийские санкции в случае шагов РФ в отношении Киева.

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