Бразилиа, 8 декабря, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Обязательные пять дней на карантине будут требовать в случае отсутствия прививки от приезжающих в страну власти Бразилии. Об этом 7 декабря сообщил журналистам в ходе пресс-конференции глава минздрава страны Марселу Кейрога.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Кейрога пояснил, что пока неизвестно, насколько серьёзно штамм коронавируса «Омикрон» увеличит нагрузку на систему здравоохранения Бразилии. До тех пор, пока ситуация не прояснится, все въезжающие без вакцинации будут оправляться на пятидневный карантин.

После окончания карантина туристы будут обязаны сдать тест на коронавирус и, в случае отрицательного результата, «насладятся всеми красотами Бразилии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бразилии вакцинировали 75% населения.