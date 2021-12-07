Москва, 7 декабря, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Вариант улучшения дипломатических отношений предложил в ходе переговоров 7 декабря российский президент Владимир Путин американскому коллеге Джо Байдену, сообщили в пресс-службе Кремля. Предлагается обнулить ограничения, введённые с обеих сторон.

White House Джо Байден и Владимир Путин

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«С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Президент России, оценивая отношения двух стран как «неудовлетворительные», указал на то, что такое состояние является следствием линии Вашингтона.

Он напомнил, что американское руководство ещё пять лет назад взялось вводить «масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать».

Добавим, что лидеры двух стран заявили о необходимости дальнейшего диалога, особенно учитывая ответственность держав «за поддержание международной безопасности и стабильности». «В целом разговор носил откровенный и деловой характер», — подытожили в Кремле.