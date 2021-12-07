Рим, 7 декабря, 2021, 22:30 — ИА Регнум. 6 декабря, в день ужесточения антикоронавирусных норм в Италии, были выписаны около 3000 штрафов, передают национальные СМИ во вторник, 7 декабря.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

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Около 1000 человек были оштрафованы за посещение неположенных общественных пространств, почти 2000 — за отсутствие масок.

По данным на7 декабря, в Италии умерли134 386человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на99(днем ранее — на92). Число подтвержденных носителей выросло на15 756(днем ранее — на9503). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 134 318 — более8% населения страны. В настоящее время заражены240 894человека (на5059больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45,8 миллионачеловек (более 76% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые супер-сертификаты — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).