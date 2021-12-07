Сыктывкар, 7 декабря, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Северный флот ВМФ России передал Республике Коми 16 тонн медицинского кислорода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинский кислород

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Помощь медикам в северных регионах от СФ поступает регулярно — всего было передано более 76 тонн жидкого кислорода.

«Генерацией кислорода и азота из воздуха занимаются специальные технические установки — газодобывающие станции. Эти компоненты широко применяются в авиации и космонавтике. В авиационных частях Северного флота накоплен запас медицинского кислорода, достаточный для обеспечения потребностей своих лётчиков и медицинских учреждений, а также оказания помощи гражданской системе здравоохранения», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре лётчики Северного флота передали в больницы Коми пять тонн кислорода.