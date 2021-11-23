Вологда, , 02:45 — REGNUM Лётчики объединения ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России, дислоцированного в Вологодской области, передали в больницы Коми очередные пять тонн сжиженного медицинского кислорода, необходимого для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте минобороны РФ.

Ёмкость с жидким медицинским кислородом Александр Погожев © ИА REGNUM

Кислород был сгенерирован на кислорододобывающей станции аэродрома Кипелово, где его и передали представителям республиканского здравоохранения.

пресс-служба СФ «Всего северным регионам России от Северного флота было передано около 60 тонн жидкого кислорода, в том числе 20 тонн — республике Коми. Передача жидкого кислорода гражданским медикам осуществляется в соответствии с решением руководства Минобороны РФ и находится на постоянном контроле командования Северным флотом».

Напомним, что военные лётчики используют кислород в системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа при выполнении высотных полётов и катапультировании.

Как сообщало ИА REGNUM, истребительный авиационный полк Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа дополнительно передал гражданским больницам Тверской области три тонны сжиженного кислорода.

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