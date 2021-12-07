Вашингтон, 7 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Вопрос стратегической стабильности обсуждался 7 декабря на российско-американском саммите в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Белого дома. Также обсуждались темы Ирана и Украины.

Whitehouse.gov Джо Байден

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Пресс-служба американской администрации опубликовала по итогам встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом отчёт. Лидеры стран беседовали два часа, отчёт Белого дома оказался лаконичным.

Сообщив об обсуждении темы Украины, пресс-служба добавила следующее:

«Президенты также обсудили американо-российский диалог по стратегической стабильности, отдельный диалог по программам-вымогателям, а также совместную работу по региональным вопросам, таким как Иран».