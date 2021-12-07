Вашингтон, 7 декабря, 2021, 21:31 — ИА Регнум. Тема Украины обсуждалась на переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили 7 декабря в пресс-службе Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «О чем говорил Владимир Путин с Джо Байденом — все новости»

Отмечается, что Байден выразил собеседнику обеспокоенность Вашингтона и Брюсселя в связи с тем, что Россия наращивает своё военное присутствие вблизи границы с Украиной.

Американский президент, как отметили в Белом доме, призвал Путина вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине, отказавшись от эскалации конфликта.