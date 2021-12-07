Вашингтон, 7 декабря, 2021, 21:22 — ИА Регнум. Первую фотографию с переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина опубликовала пресс-службе Белого дома. Фото появились через час после окончания переговоров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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https://twitter.com/WhiteHouse/status/1468280834188881920

Пока шли переговоры, Белый дом не публиковал ни фото, ни видео. Встреча длилась два часа и пять минут. На фото, опубликованных Кремлём, было видно сидящего за столом президента России и Байдена на экране большого монитора.