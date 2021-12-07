Бухарест, 7 декабря, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Представители крупнейшего профсоюза работников медицинской сферы Румынии Sanitas направили открытое письмо новому правительству страны с требованием повысить заработную плату румынским врачам, а также представителям среднего и младшего медперсонала. Об этом 7 декабря сообщило бухарестское издание Stiri.

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«В течение последних двух лет наши медики буквально работали на износ, чтобы предотвратить развитие пандемии COVID-19 и бороться с ее последствиями, наступило время отдать им должное, — говорится в указанном послании. — Необходимо срочно выделить дополнительные бюджетные средства на повышение жалования и выделение социальной помощи наиболее низкооплачиваемым работникам, включая докторов на периферии, фельдшеров, медсестер и медбратьев, а также санитаров».

Как отметили организаторы акции, уже в январе 2022 года соответствующую прибавку должны получить не менее 85 тысяч медработников. «И это только начало», — резюмировали профсоюзные лидеры.

Официальный Бухарест пока не отреагировал на это требование. Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ не исключил возможности увеличения финансирования здравоохранения страны.