Москва, 7 декабря, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Под ложным медицинским предлогом уполномоченный по правам человека в России ратует за ограничения прав большой категории российских граждан, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря, комментируя высказывания омбудсмена Татьяны Москальковой.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

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Как сообщалось ранее, Москалькова заявила, что власть обязана «учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей«, а потому те, кто не вакцинируется от коронавируса, должны «принять условия неких ограничений».

» Российский так называемый «политический класс» продолжает деградировать. Вдумайтесь, под ложным медицинским предлогом уполномоченный по правам человека в России ратует за ограничения прав большой категории российских граждан! Они, мол, «должны принять условия неких ограничений», то есть, если без экивоков, согласиться с дискриминацией и сегрегацией.

Если кто-то у нас в стране, как заявляет Москалькова, «идёт на прививку не только ради себя, а ради того, чтобы большее количество людей оградить от возможности заражения», то это человек просто не знает фактов. Специалистами и в России, и за рубежом многократно доказано — об этом есть много публикаций в интернете, — что вакцинированный человек может быть таким же переносчиком вируса, как и человек невакцинированный. Он может заболеть ковидом, может умереть. Уполномоченный по правам человека, наверняка, об этих исследованиях знает, но всё равно использует этот ложный аргумент. Зачем? Повторю: за тем чтобы оправдать ограничение прав, дискриминацию и сегрегацию. Чистый Оруэлл: ложь — это правда, а свобода — это рабство!

Что мы, граждане России, должны и не должны, прописано в Конституции Российской Федерации. Принимать ограничение наших прав и унижение нашего достоинства мы точно не должны. Об этом говорят статьи 6, 17, 18, 19 основного закона. Хорошо бы госпоже Москальковой с ними ознакомиться.