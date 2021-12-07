Москва, 7 декабря, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Видеосаммит России и США завершён. Российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден беседовали по видеосвязи два часа и пять минут.

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Встреча началась с тёплого приветствия: Путин с улыбкой поздоровался с собеседником, Байден ответил тем же. Также Байден посетовал, что лично не смог поговорить с российским президентом на саммите G20.

Американские журналисты забеспокоились, что из Овального кабинета не было ни фотографий, ни видео. Появилась критика в адрес пресс-службы Белого дома.