Хельсинки, 7 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Санна Марин не отправилась на самоизоляцию после заражения коронавирусом министра иностранных дел Пекки Хаависто, с которым до этого у нее была продолжительная встреча. Вместо этого она побывала в ночном клубе в Хельсинки. Об этом 7 декабря сообщил шведский телеканал SVT.

Jukka-Pekka Flander / SDP Санна Марин

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У себя на странице в Facebook Марин попросила публичное извинение за свое поведение. «Мне следовало поступить более обдуманно», — написала она.

В свое оправдание премьер-министр заявила, что не взяла с собой в клуб правительственный телефон, а имела при себе только телефон для парламентариев. Поэтому, утверждает она, ей не пришло сообщение о необходимости самоизолироваться.