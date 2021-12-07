Москва, 7 декабря, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Рубль позитивно реагирует на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, курс доллар опустился ниже 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Доллары

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По состоянию на 19:47 мск доллар подешевел на 34 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 73,96 рубля. Тем временем курс евро опустился на 68 копеек — до 83,19 рубля.

Напомним, лидеры России и США вечером во вторник, 7 декабря, проводят переговоры в режиме видеоконференции. Беседа глав государств продолжается уже около двух часов.