Москва, , 19:32 — REGNUM Ранение во время стрельбы в МФЦ единственный пострадавший ребенок получил во многом из-за неудачного стечения обстоятельств. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

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По его данным, девочка пришла в МФЦ вместе с родителями. Мать ушла на второй этаж здания по своим делам, а отец вместе с пострадавшей остался в детской комнате. Через какое-то время ребенок захотел попить и решил сходить к кулеру.

Когда девочка подошла к кулеру, в помещение зашел преступник, достал пистолет и выстрелил в сотрудника центра госуслуг. Затем, по словам потерпевшей, он перевёл дуло на неё и нажал на спуск.

«К счастью, пуля задела ребёнка лишь по касательной», написал ТГ-канал, добавив, что девочка сумела убежать от преступника, а позже вместе с семьей была эвакуирована из МФЦ и отправлена в медучреждение, где ей провели операцию.

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