7 декабря 2021 года посетитель расположенного на юго-востоке Москвы МФЦ «Рязанский» открыл стрельбу.

По одной из версий, конфликт начался после требования сотрудников МФЦ надеть маску. Посетитель отказался, достал пистолет и открыл огонь.

В результате два человека убито, три ранены, в том числе девочка 10 лет. «Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего», — сообщает МВД.

Задержанным оказался 45-летний житель Москвы. По данным RT, стрелок — военный пенсионер, ранее служивший в разведке. Возбуждено уголовное дело. Инцидент стал поводом для обсуждения политиками и общественностью вопроса введения дополнительных ограничений на владение оружием.

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