Полицейского, который обезвредил стрелка в МФЦ, представят к награде
Сотрудника полиции, который обезвредил и задержал мужчину, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, представят к награде. Об этом 7 декабря сообщается на официальном сайте МВД РФ.
«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представление о награждении государственной наградой старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, отличившегося при задержании вооруженного злоумышленника», — сказано в сообщении.
«Подозреваемый» в массовом расстреле в МФЦ опубликовал опровержение
Мужчина, которого ряд телеграм-каналов и СМИ называли виновником стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы, опроверг свое участие в преступлении. Об этом 7 декабря сообщает телеграм-канал Baza.
Человек, снимки которого в интернете выдавались за фото убийцы, выложил видео, в котором он заявляет, что даже не находился на месте преступления.
Ракова: состояние пострадавших во время стрельбы в столичном МФЦ тяжелое
Состояние всех пострадавших во время стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы оценивается как тяжелое. Об этом 7 декабря сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, слова которой приводит телеграм-канал «Москва о важном».
По её словам, ЧП произошло около 15:00. Подозреваемый в стрельбе пришел в МФЦ, чтобы получить паспорт. Стрельба произошла в зоне «ресепшен». В итоге погибли два человека — охранник и администратор центра госуслуг, еще четыре, включая одного ребенка, пострадали.
Четверо пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве находятся в тяжёлом состоянии — заммэра Анастасия Ракова.
На месте стрельбы в МФЦ в Москве не найдено взрывных устройств
Взрывотехники не обнаружили в сумке, найденной на месте стрельбы в столичном МФЦ, никаких взрывных устройств, сообщает 7 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось о найденной сумке, из которой торчали провода, напоминавшие самодельное взрывное устройство.
До 2010 года стрелок в МФЦ «проходил службу в воинской части в Москве», — РБК.
Москвич, устроивший во вторник стрельбу в МФЦ «Рязанский», не является официальным владельцем обнаруженного у него оружия, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.
В СК опровергают информацию о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве.
10-летняя девочка, которую ранили в МФЦ, жива.
По данным Shot, её жизни ничего не угрожает, она находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.
«Информация о гибели девочки, раненной при стрельбе в МФЦ в Москве, не соответствует действительности», — РИА Новости.
По факту убийства двух человек в МФЦ Москвы возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек в МФЦ в Москве, сообщили 7 декабря в пресс-службе регионального управления СКР. Дело возбуждено по двум статьям: о незаконном обороте оружия и об убийстве двух и более лиц.