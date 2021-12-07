Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Ростовской области вновь снизились темпы прививочной кампании. Участниками вакцинации от COVID-19 за сутки стали немногим более 4 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 декабря.

Вакцинация

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В настоящее время первую COVID-прививку получили 1 млн 875,82 тыс. человек (+ 4 128 за сутки). Оба компонента антиковидной вакцины получили 1 млн 837,77 тыс. человек (+ 2 947 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на Дону COVID-прививками планируется охватить 2 млн 710 тыс. 710 человек — 80% взрослого населения. План иммунизации в Ростовской области выполнен на 70%.