Москва, 7 декабря, 2021, 19:24 — ИА Регнум. Переговоры по видеосвязи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена длятся уже больше часа.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Рабочий день Владимира Путина и разговор с Байденом — все новости»

Комментируя ход переговоров, журналист пула Белого дома посетовал, что пресс-служба главы США так и не выложила фото разговора.

Между тем в интернете фото всё же появилось. В кадре только двое — Путин за столом и Байден — на экране.