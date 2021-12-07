Вашингтон, 7 декабря, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Возможные антироссийские санкции США не могут в достаточной мере сдержать Россию, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, передаёт CNN.

Celebsimg.com Виктория Нуланд в Киеве. Зима 2014 года

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Уточняется, что, выступая в узких кругах, Нуланд сказала, что Вашингтон намерен ввести против Москвы жёсткие санкции — в случае «агрессии против Украины». Однако возможности США сдержать такую агрессию, сдержать «вторжение» сильно ограничены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдеп США уже объявлял, что в отношении России готовятся санкции, поскольку в Вашингтоне ожидают «возможного» нападения России на Украину.