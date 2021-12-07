Вашингтон, 7 декабря, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в формате телемоста, сообщает 7 декабря Reuters. Издание отмечает, что Байден намерен предупредить Путина о том, что Россию ждут самые жесткие экономические санкции, если она «вторгнется на Украину». Об этом представители Белого дома сообщили Reuters перед началом видеоконференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

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Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, глава США на переговорах коснётся также такой проблемы как кибербезопасность.

Кроме того, Белый дом волнует состояние отношений Вашингтона и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, разговор проходит по защищённой линии видеосвязи, специально созданной для этой цели при предыдущих администрациях, когда во взаимоотношениях двух государств было «хоть что-то созидательное».

До сих пор линия связи не использовалась по назначению, но её техническая работоспособность поддерживалась всё это время. Для переговоров эта линия связи будет использоваться впервые.

Беседа лидеров США и России станет уже пятой с момента начала президентства Байдена. До сих пор общение было по телефону и один раз состоялась очная двусторонняя встреча в Женеве. Ожидается, что во время телемоста будут затронуты вопросы реализации достигнутых ранее договорённостей. Кроме того, планируется, что лидеры США и России будут говорить о двусторонних делах и актуальных вопросах международной повестки, в том числе о внутриукраинском кризисе, ситуации в Афганистане, Иране, Ливии и, возможно, в Сирии.