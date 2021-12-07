Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ покинули зал заседаний во время голосования по одобрению пакета законодательных инициатив, среди которых был федеральный законопроект о введении контроля QR-кодов в общественных местах, передает 7 декабря корреспондент ИА REGNUM. Тем не менее большинством голосов законопроект был поддержан.

Lenoblzaks.ru Депутаты ЗакСа Ленобласти от КПРФ Вадим Будеев (слева) и Иван Апостолевский

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Напомним, федеральные власти спросили мнение регионов, поддерживают ли они введение контроля QR-кодов. До пленарного заседания ЗакСа в парламенте Ленобласти прошло заседание комиссии по здравоохранению, где большинством голосов законопроект был поддержан. Во время пленарного заседания областного парламента принимался пакет законопроектов, причем процедура уже не подразумевала обсуждения во время заседания.

Несмотря на это, депутаты от КПРФ остались недовольны, что председатель ЗакСа не дал им высказаться. Кроме того, до заседания они, как и их коллеги от ЛДПР и СРЗП, выставили на своих местах таблички с лозунгами, что они против QR-кодов. А когда дошло дело до обсуждения пакета законодательных инициатив, представители КПРФ покинули зал. Первым вышел Дмитрий Звонков.

«Это неприемлемо! Не рассматривался, не обсуждался вопрос, который касается миллионов граждан нашей страны. Это затуманивание, и от отсутствия дискуссии возникает еще больше дискуссий», — обратился к спикеру Сергею Бебенину («Единая Россия») депутат Иван Апостолевский и, следом за коллегами, покинул зал.

Отметим, что оставшиеся 37 парламентариев поддержали пакет законодательных инициатив, в том числе законопроект о QR-кодах.