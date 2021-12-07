Рига, 7 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Маски

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Во вторник, 7 декабря, правительство Латвии разрешило учащимся с нарушениями слуха или речи не использовать маски во время учебного процесса. Об этом сообщило латвийское ИА LETA.

Поправки распространяются как на детей, обучающихся по программе специального образования, так и на учителей, и других сотрудников учебного заведения, например, нянечек.

В Минобразования страны по этому поводу отметили, что для детей с нарушениями слуха, в том числе глухонемых, дошкольного, начального или среднего уровней образования важно получение знаний по специальной программе и возможность воспринимать информацию, читая по губам педагога и других сотрудников.

В то же время в ведомстве напомнили, что маски для рта и носа в учебных заведениях как во время урока, так и вне него должны использовать ученики и педагоги.