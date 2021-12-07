Рига, 7 декабря, 2021, 18:36 — ИА Регнум.

Торговый центр

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Время работы мест оказания хозяйственных и торговых услуг в Латвии продлено на два часа — до 23:00 по местному времени. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lvсо ссылкой на решение правительства.

Решение принято, несмотря на то, что в стране до 11 января 2022 года сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Время начала работы осталось неизменным — не ранее шести утра. Ослабление режима ограничений объяснено снижением показателей заражения населения коронавирусом COVID-19.

Правительство также постановило, что в местах оказания услуг или проведения мероприятий, где возможно обеспечить дистанцию в два метра между посетителями и возможно использование масок для лица, например, в заведениях общепита, местах торговли, на мероприятиях с фиксированными сидячими местами, больше не нужно делить потоки посетителей.

В местах общепита у одного столика смогут находиться до десяти человек — четверо взрослых и шестеро детей, а на мероприятиях с фиксированными сидячими местами члены одного домохозяйства могут занимать соседние кресла и не соблюдать дистанцию. Это сделано для того, чтобы позволить семьям с несколькими детьми совместно пообедать в местах общепита.

Такой порядок будет действовать до окончания чрезвычайной ситуации 11 января следующего года.