Сочи, Краснодарский край, 7 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Приветствиями обменялись по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Так начался саммит в видеоформате.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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«Приветствую вас, господин президент!» — сказал Путин.

Байден поздоровался и выразил сожаление, что не смог встретиться с Путиным на G20. Он добавил, что надеется на личную встречу на следующем саммите «Группы двадцати».