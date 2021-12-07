Бухарест, 7 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В канун рождественских и новогодних праздников на территории Румынии будут смягчены действующие в связи распространением COVID-19 карантинные ограничения. Об этом 7 декабря со ссылкой на инициативу Комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии (КЧС) сообщило бухарестское издание Stiri.

Mapn.ro Николае Чукэ

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"КЧС соберется 8 декабря в Бухаресте на специальное заседание, в ходе которого чиновники рассмотрят возможность снятия основных санитарных запретов, — заявил румынский премьер-министр Николае Чукэ. — Мы действительно хотим, чтобы румыны и гости нашей страны получили удовольствие от праздников».

По некоторым данным, глава правительства Румынии будет лично следить за ходом заседания структуры.

Согласно официальной информации, местные власти планируют разрешить в период с 23 декабря по 5 января круглосуточную работу кафе, ресторанов и ночных клубов. Кроме того, будет частично отменен обязательный масочный режим на уличных мероприятиях, включая ярмарки и массовые гуляния.

Напомним, в Румынии Рождество отмечается 25 декабря по Григорианскому календарю. Череда новогодних праздников завершается 3 января.