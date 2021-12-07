Таллин, 7 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В понедельник, 6 декабря, в Эстонии был проведен анализ 6 456 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 545 (8,4% от общего числа). Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Отмечается, что среди новых заразившихся 344 человека не были вакцинированы, а 201 полностью прошел курс вакцинации (35% от общего числа).

По состоянию на утро 7 декабря в больницах находится 238 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 198 человек, из которых 155 человек (78,3%) не были вакцинированы, у 43 человек (21,7%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 22 новые истории болезни. Скончался один человек с коронавирусом, который не был вакцинирован: 79-летний мужчина.

В Эстонии выявлено шесть человек с коронавирусом, в случае проб которых генотипирование указывает на омикрон-штамм. Пятеро прибыли из ЮАР и один из ОАЭ. Ранее сообщалось лишь о двух носителях нового штамма.

За сутки ввели 4 825 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 526 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 198 770 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 59,8%.