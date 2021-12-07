Москва, 7 декабря, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Переговоры по видеосвязи между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом начались 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

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Напомним, саммит посвящается ряду актуальных тем, одной из которых станет ситуация на Украине.

Накануне, 6 декабря, Байден, в преддверии разговора с Путиным, провёл телефонный разговор с коллегами по НАТО, в том числе с главой Франции Эммануэлем Макроном и уходящим канцлером Германии Ангелой Меркель.