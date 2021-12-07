Москва, 7 декабря, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Правительство выделило регионам дополнительно из резервного фонда 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медицинской помощи населению. Соответствующее распоряжение подписал 7 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Предполагается, что дополнительное финансирование поможет регионам повысить запас прочности систем здравоохранения и позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.

«Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий», — сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

В пресс-службе правительства напомнили, что в июне-июле на данные цели уже было выделено 110 млрд рублей, в октябре — ещё 56 млрд рублей.